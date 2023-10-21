Binance договорилась о предоставлении услуг в евро, криптобиржу Coins взломали на $6 млн: что нового на рынке

Binance договорилась о предоставлении услуг в евро

Европейские пользователи криптовалютной биржи Binance получили возможность вносить и выводить средства в евро. Это произошло после отказа от этой услуги в сентябре прежним партнером криптобиржи Paysafe.

«Мы подписали соглашения с рядом новых регулируемых и авторизованных компаний… Пользователи уже начали переходить на новые сервисы», — сообщили в Binance.

Новые сервисы включают:

транзакции в евро через Open Banking и SEPA/SEPA Instant;

криптовалютные сделки через платежные карты и балансы в фиате, а также SEPA/SEPA Instant;

спотовые пары в евро для всех пользователей.

Напомним, в конце сентября Binance посоветовала пользователям Paysafe до 31 октября конвертировать находящиеся на балансе евро в стейблкоин USDT, прекратив покупку, продажу и торги этой валютой. Тогда же компания пообещала, что осуществит интеграцию новых каналов.

Европейские регуляторы предложили улучшить приватность цифрового евро

Европейский совет по защите данных (EDPB) и Европейская инспекция по защите данных (EDPS) опубликовали совместные рекомендации для цифрового евро, обеспечивающие «высочайшие стандарты защиты данных и конфиденциальности».

В июне Еврокомиссия выдвинула законодательное предложение, которое устанавливает правовую основу для возможного выпуска CBDC. Согласно документу, новая форма денег будет работать как цифровой кошелек. Пользователи смогут проводить офлайн-транзакции.

EDPB и EDPS поддержали законопроект, отметив высокий уровень защиты данных, однако добавили несколько улучшений.

Регуляторы предложили обеспечить обработку только необходимых персональных данных и избегать их «чрезмерной централизации» со стороны ЕЦБ или национальных центральных банков.

Положения о цифровом евро вводят ограничения на владение определенным количеством актива. Проверка соответствия будет осуществляться путем обработки идентификаторов пользователей и его лимитов, объяснили ведомства.

В рамках соблюдения требований ЕЦБ может создавать единую точку доступа к данным каждого держателя. Оба органа рекомендуют провести оценку для определения «необходимости и соразмерности» такого метода. Они подчеркнули, что теоретически реализуемо использование технологий децентрализованного хранения идентификаторов.

Регуляторы также настояли на создании «порога конфиденциальности» для онлайн- и офлайн-транзакций, ниже которого они не подлежат отслеживанию.

В США предложили приравнять биткоин-миксеры к «центрам по отмыванию денег»

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) планирует объявить криптовалютные миксеры «центрами отмывания денег», которые угрожают национальной безопасности.

Эта форма санкции потребует от сервисов специальной отчетности по любым финансовым операциям.

По оценкам FinCEN, «процент транзакций конвертируемых виртуальных валют, обрабатываемых миксерами и происходящих из вероятных незаконных источников, увеличивается».

В большей степени власти США обеспокоены использованием цифровых валют киберпреступниками и террористами, включая ХАМАС и Палестинский исламский джихад.

Филиппинскую криптобиржу Coins взломали на $6 миллионов в токенах XRP

Филиппинская криптовалютная биржа Coins.ph, во вторник подверглась атаке, которая привела к потере более 12 млн токенов XRP ($6). Об этом сообщает The Block.

В течение примерно 30 минут хакер обменял 999 999,999 лотов XRP 13 раз, а также еще один лот в 200 000 XRP. Однако, похоже, одна из транзакций не прошла.

Получив почти 12,2 млн токенов XRP, хакер затем отправил монеты через криптобиржу OKX, европейскую биржу WhiteBIT, кросс-блокчейн-биржу OrbitBridge, биржу криптовалют SimpleSwap, две некастодиальные биржи ChangeNOW и Fixed Float, а также другие.

«WhiteBIT, как только получила запрос от филиппинской биржи Coins, оперативно отреагировала и заблокировала 445 000 Ripple», — сообщил представитель WhiteBIT.

Кроме того, WhiteBIT обратился к Cristal и Chainalysis с просьбой пометить адреса, связанные с украденными криптовалютами.