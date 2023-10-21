Международные партнеры предоставили украинским предпринимателям более 4 миллиардов евро поддержки

По разным программам международные партнеры предоставили украинским предпринимателям более 4 млрд евро поддержки. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства в пятницу, 20 октября, сообщает Интерфакс-Украина.

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«Наши союзники тоже поддерживают украинский бизнес и экономику. По разным программам международные партнеры предоставили украинским предпринимателям более 4 млрд евро поддержки», — отметил Шмыгаль.

Кто предоставил больше средств

По его словам, больше всего средств украинскому бизнесу предоставили: