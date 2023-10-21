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21 октября 2023, 10:13 Читати українською

АМКУ разрешил владельцам сети магазинов EVA создать платежную компанию

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение кипрской компании Mitali Holdings Ltd. и гражданке Украины Алине Валерьевне Киптик создать ООО «Евапей». Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение кипрской компании Mitali Holdings Ltd.
Фото: victoriagardens.com.ua

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Согласно обнародованному на сайте АМКУ решению ведомства, доступ к информации о новой компании ограничен. При этом отмечено, что указанные лица будут осуществлять общий контроль над ООО «Евапей».

Комитет также отмечает, что, по информации заявителей, их совокупная доля на одном и том же товарном рынке не превышает 15%, а также не превышает 20% на рынке продукции, без приобретения/реализации которой невозможна хозяйственная деятельность других участников концентрации.

Таким образом, АМКУ пришел к выводу, что концентрация не приведет к существенному ограничению конкуренции на рынке и предоставил соответствующее разрешение.

Напомним

В 2019 году совладельцам сетей EVA и Varus Валерию Киптику и Руслану Шостаку было предоставлено разрешение АМКУ о приобретении непосредственного контроля над Kingsbarns Holdings Limited и Mitaly Holdings Limited (обе — Британские Виргинские острова) соответственно, имевшие доли в компании-владельце сети EVA.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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