За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 790 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 292850 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 20 октября: 790 российских оккупантов, 16 танков и 4 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 292 850 (+790) человек,
- танков — 5063 (+16) ед,
- боевых бронированных машин — 9612 (+55) ед,
- артиллерийских систем — 7017 (+5) ед,
- РСЗО — 822 (+0) ед,
- средства ПВО — 548 (+0) ед,
- самолетов — 320 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5330 (+4),
- крылатые ракеты — 1535 (+0),
- корабли/катера — 20 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 9391 (+21) ед,
- специальная техника — 990 (+5).
Источник: Минфин
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