К закрытию межбанка курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и продаже. Евро подешевел на 3 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 20 октября: Доллар на межбанке подешевел на 5 копеек
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Открытие 20 октября
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Закрытие 20 октября
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Изменения
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36,55/36,57
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36,50/36,52
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5/5
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38,65/38,66
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38,62/38,64
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3/2
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,50−38,15 грн. Евро покупают за 40,00 грн, а продают за 40,60 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,05−38,10, евро — 40,30−40,45 грн.
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Источник: Минфин
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