Курс валют на вечер 20 октября: Доллар на межбанке подешевел на 5 копеек

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и продаже. Евро подешевел на 3 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валюта Открытие 20 октября Закрытие 20 октября Изменения доллар 36,55/36,57 36,50/36,52 5/5 евро 38,65/38,66 38,62/38,64 3/2

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,50−38,15 грн. Евро покупают за 40,00 грн, а продают за 40,60 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,05−38,10, евро — 40,30−40,45 грн.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.