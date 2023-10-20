В ночь на 21 октября государственный Приватбанк будет проводить регламентные работы, поэтому большинство сервисов не будут работать. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Приватбанк будет проводить регламентные работы: операции с карточками не будут работать до утра
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Во время проведения работ в субботу 21 октября с 00:00 до 5:00 утра временно будут недоступны операции с карточками, платежи в Приват24.
Также тайм-аут будет продолжаться в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка.
«Обычно банк проводит работы ночью, когда большинство клиентов отдыхают. Впрочем, если вы должны совершить важные покупки и переводы в поздний час, учтите время проведения работ», — говорится в сообщении Приватбанка.
Источник: Минфин
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