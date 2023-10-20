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20 октября 2023, 17:02 Читати українською

В сентябре по государственным гарантиям на портфельной основе банки выдали кредитов на 2,9 миллиарда

В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 выдано 30 322 кредитов на общую сумму 95,1 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 выдано 30 322 кредитов на общую сумму 95,1 млрд грн.
Фото: НБУ

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По состоянию на 1 октября 2023 29 банков-кредиторов обслуживают 23 175 кредитов на сумму 66,6 млрд грн. Обязательства по основному долгу, частично обеспеченными государственными гарантиями на портфельной основе, составляли около 32 млрд гривен. Это около 73% от общего лимита предоставленных гарантий (43,9 млрд грн).

При этом в сентябре 2023 года заключено 807 кредитных договоров на сумму 2,9 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме 1,6 млрд. грн.

По количеству кредитов, обслуживаемых по состоянию на 1 октября текущего года под государственные гарантии на портфельной основе, лидирует Приватбанк — обслуживается 17 470 кредитов на общую сумму 25,7 млрд грн, что составляет 81% от лимита таких гарантий, предоставленных этому банку.

Вторым по количеству таких кредитов Ощадбанк — 2 467 кредитов на общую сумму 10,3 млрд грн (соответственно — 87% от лимита банка).

Наибольший объем кредитов обслуживается:

  • в Киеве — 1951 кредит на сумму 5,8 млрд грн;
  • в Днепропетровской области — 2065 кредитов на 5,1 млрд грн;
  • в Киевской области — 1496 кредитов на 4,6 млрд грн;
  • во Львовской области — 1944 кредита на 4,5 млрд грн.

По видам экономической деятельности больше кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, обслуживаются в следующих сферах:

  • сельское хозяйство — 7248 кредитов на общую сумму 36,7 млрд грн;
  • оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств — 9903 кредита на 15,7 млрд грн;
  • перерабатывающая промышленность — 2346 кредитов на 8,5 млрд грн;
  • транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность — 1565 кредитов на 2,3 млрд грн.

Источник: Минфин
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