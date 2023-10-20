В четверг, 19 октября, ПУМБ объявил об изменениях в Наблюдательном совете банка. Так, с 3 ноября 2023 года свое членство в составе Наблюдательного совета, по собственному желанию, прекращает Олег Попов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Ранее Попов занимал позицию председателя Наблюдательного совета, а с сентября этого года перешел на должность члена Наблюдательного совета. Он проработал в составе Наблюдательного совета более 20 лет. Восемь из них он работал в должности председателя Наблюдательного совета.

Напомним

В сентябре 2023 года ПУМБ объявил о назначении председателем Наблюдательного совета независимого директора Валентина Михова. Также в ее состав был введен дополнительный независимый директор — Хело Мейгас.

Наблюдательный совет ПУМБ состоит из 4-х представителей акционера и 4-х независимых директоров. Председатель Наблюдательного Совета — независимый директор.