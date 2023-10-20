Расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны за девять месяцев 2023 составили 1,255 трлн грн или 59,3% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Расходы на оборону с начала года превысили 1,25 триллиона
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В частности, в сентябре бюджетные расходы на оборону составили 141,9 млрд грн. Средства были направлены на:
- денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;
- приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты, топлива и продовольствия;
- медицинское обеспечение;
- другие виды затрат на обеспечение деятельности соответствующих органов и формирований.
В Минфине напомнили, что расходы сектора безопасности и обороны правительство финансирует исключительно за счет собственных налоговых поступлений, а также военных облигаций.
Напомним
«Минфин» писал, что президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 10038, предусматривающий увеличение расходов госбюджета 2023 года на 322,6 млрд грн. На нужды обороны направят дополнительно 303 млрд грн.
Источник: Минфин
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