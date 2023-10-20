Акции Азии достигли 11-месячного минимума: что нужно знать утром

Фондовые индексы США снижаются второй день подряд

По итогам вчерашней торговой сессии S&P 500 потерял 0,9%, высокотехнологичный Nasdaq — 1%, а индекс Dow Jones снизился на 0,8%.

Все из-за новых комментариев председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, который отметил, что инфляция в Америке по-прежнему слишком высока. Пауэлл также заявил, что есть свидетельства того, что денежно-кредитная политика США все еще не является слишком жесткой, а процентные ставки — слишком высокими.

После комментариев главы ФРС США доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 5% — это максимум с 20 июля 2007 года. Доходность по 30-летним американским гособлигациям, в свою очередь, превысила 5,1%.

Между тем, по данным CME FedWatch, 92% участников рынка ожидают, что американский регулятор сохранит ставки на прежнем уровне по итогам ноябрьского заседания.

Рынки Азии достигли 11-месячного минимума

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 0,4%, японский Nikkei упал на 0,2%, южнокорейский Kospi сократился на 1,2%, сингапурский STI потерял 0,1%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng подешевели на 0,5%.

Инвесторы в регионе обеспокоены эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, последними комментариями председателя ФРС США, а также продолжающимся ростом доходности американских гособлигаций.

Акции американских производителей солнечной энергии снижаются из-за мрачных прогнозов SolarEdge

В ходе вчерашних торгов ценные бумаги ведущих американских компаний, занимающихся генерацией солнечной энергии, заметно подешевели.

Среди лидеров падения:

SolarEdge Technologies (-18,4%),

Enphase Energy (-12,4%),

Sunrun (-6,9%),

SunPower (-6,4%),

Maxeon Solar (-6,4%).

Общее снижение акций американских производителей солнечной энергии произошло после того, как SolarEdge Technologies сообщила о снижении прогнозов по выручке и прибыли за третий квартал 2023 года, сославшись на существенные и неожиданные отмены текущих заказов от европейских заказчиков.

По данным компании, темпы установки солнечных панелей в прошлом летнем периоде были намного медленнее, чем обычно. В результате этого выручка и прибыль в третьем квартале 2023-го окажутся ниже прогнозов, говорится в заявлении SolarEdge Technologies.

Китай ограничит экспорт графита — основного материала для аккумуляторов

По данным Reuters, начиная с 1 декабря этого года Пекин потребует от продавцов китайского графита подавать заявки на получение экспортных разрешений. По заявлению властей Китая, новые меры направлены на защиту национальной безопасности.

По данным Геологической службы США, Китай является крупнейшим в мире производителем графита, который используется в аккумуляторах для электромобилей. На страну приходится около 67% добычи графита и порядка 90% его мировой переработки.

Китай вводит ограничения в ответ на то, что Европейский союз рассматривает возможность введения пошлин на электромобили китайского производства, а также из-за решения правительства США расширить ограничения на доступ страны к американским микрочипам, а также прекратить поставки полупроводников для технологий искусственного интеллекта, производимых NVIDIA.