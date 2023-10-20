За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 380 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 292 060 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 19 октября: 1380 российских оккупантов, 55 танков и 1 ракета
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Потери врага
- личного состава — около 292060 (+1380) человек,
- танков — 5047 (+55) ед,
- боевых бронированных машин — 9557 (+120) ед,
- артиллерийских систем — 7012 (+29) ед,
- РСЗО — 822 (+4) ед,
- средства ПВО — 548 (+0) ед,
- самолетов — 320 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5326 (+8),
- крылатые ракеты — 1535 (+1),
- корабли/катера — 20 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 9370 (+33) ед,
- специальная техника — 985 (+0).
Источник: Минфин
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