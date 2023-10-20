НБУ вводит в обращение банкноту номиналом 20 гривен с подписью нового главы (фото)

В рамках планового выпуска для обеспечения наличного обращения банкнотами номиналом 20 грн на замену изношенных и поврежденных банкнот НБУ с 24 октября 2023 выпускает в обращение банкноты номиналом 20 грн образца 2018 — с подписью главы Национального банка Украины Андрея Пышного и отображением на них года выпуска. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Они будут обращаться вместе с другими банкнотами этого номинала предыдущих лет выпуска и обязательны к приему всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины.

Напомним

В соответствии с законодательством Украины на банкнотах, вводимых в обращение в рамках планового выпуска, размещается подпись действующего председателя Национального банка. Соответствующие нормы содержат решение правления НБУ от 2 февраля 2023 г. № 45-рш.