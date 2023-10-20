Bitget выпустит кредитную карту Visa, Gemini и DCG обвинили в обмане инвесторов на $1 млрд: что нового на крипторынке

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 октября 2023, 12:04 Читати українською

Bitget выпустит кредитную карту Visa, Gemini и DCG обвинили в обмане инвесторов на $1 млрд: что нового на крипторынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Bitget выпустит долларовую кредитную карту Visa

Криптовалютная биржа Bitget анонсировала выпуск долларовой кредитной карты Visa, которая будет приниматься в 180 странах. Об этом сообщается в пресс-релизе.

Пользователи Bitget Card получат:

  • возможность использовать криптовалюту для оплаты товаров и услуг в офлайн-магазинах и онлайн;
  • высокий лимит кредитования;
  • систему защиты от Bitget.

Прокуратура США обвинила Gemini и DCG в обмане инвесторов на $1 миллиард

Прокуратура штата Нью-Йорк подала иск против Gemini, Genesis, Digital Currency Group (DCG) и руководства компаний с обвинениями в обмане более чем 230 000 инвесторов на сумму свыше $1 млрд.

По данным следствия, Gemini солгала пользователям касательно стейкинговой программы Earn, которую реализовывала совместно с Genesis. Компания братьев Уинклвоссов неоднократно заверяла инвесторов, что продукт является низкорисковым.

Привлеченные в рамках Earn средства Gemini передала Genesis, которая использовала их для выдачи кредитов Three Arrows Capital и Alameda Research.

Gemini знала, что займы Genesis имеют недостаточное обеспечение, а финансовые показатели кредитора являются неудовлетворительными, однако скрыла это от инвесторов, утверждают правоохранители.

Genesis, ее экс-глава Ситиро Моро, материнская компания DCG и ее CEO Барри Силберт обвиняются в мошенническом сокрытии убытков на сумму более $1,1 млрд, которые понесли инвесторы.

Большую часть этой суммы платформа криптокредитования потеряла из-за банкротства Three Arrows Capital в июне 2022 года. В результате проблем у другого клиента — Babel Finance — Genesis лишилась еще $100 млн.

По мнению следствия, компания не провела должный аудит финансового состояния заемщиков. Кроме того, платформа вводила в заблуждение Gemini касательно регулярного мониторинга обеспечения кредитов. На самом деле, например, от Three Arrows Capital компания не получала отчетность более двух лет.

Руководство структур DCG вступило в сговор, пыталось скрыть понесенные убытки от компании Уинклвоссов, инвесторов Earn и сообщества. Материнская компания согласилась выдать Genesis вексель на $1,1 млрд с десятилетним сроком погашения с годовой ставкой в 1%. Долговые обязательства стали частью схемы обмана, заявили в прокуратуре.

Одобрение ETF приведет к росту биткоина до $56 000 — Matrixport

Согласие Комиссии по ценнм бумагам и биржам США (SEC) на запуск спотового биткоин-ETF подготовит почву для роста цены первой криптовалюты до $42 000−56 000. Такие оценки привели аналитики Matrixport.

В качестве обоснования своего прогноза специалисты указали на вероятный приток средств в размере $24−50 млрд от регулируемых инвестиционных консультантов (RIA) в США. Эта индустрия насчитывает 15 000 специалистов, которым клиенты доверили капитал в объеме $5 трлн, говорится в отчете.

Упомянутые Matrixport $50 млрд эквивалентны 1% от их объема активов под управлением (AUM).

Проводя параллель с ETF на драгоценные металлы, капитализация которых оценивается в ~$120 миллиардов, аналитики допустили, что как минимум от 10% до 20% в этой группе рассмотрят продукт на базе цифрового золота для диверсификации рисков роста инфляции. Это дает оценку притока средств на криптовалютный рынок в размере $12−24 млрд.

Появление такой суммы в стейблкоинах после конвертации из фиата будет способствовать росту биткоина до $42 000. В случае выделения 1% от AUM ($50 млрд) — до $56 000.

Команда SuperDAO закрывает проект

Основатель SuperDAO Юрий Лившиц сообщил о закрытии платформы из-за «неоправдавшихся ожиданий» от криптовалютного рынка.

Созданный в 2021 году проект для запуска ДАО поддержал более 2000 организаций. Однако большинство из них имели «короткий срок службы, поэтому SuperDAO стал неустойчивым как бизнес», говорится в заявлении.

В 2022 году платформа переориентировалась на создание инструментов аналитики для уже запущенных Web3-проектов. По словам Лившица, SuperDAO использовался «десятками ведущих криптокомпаний».

«В то же время стало ясно, что сама индустрия становится намного меньше, чем ее первоначальные амбиции („новый интернет“), и специализированные инструменты для криптофирм вряд ли приведут к результатам венчурного масштаба», — заявил глава платформы.

Основываясь на этих выводах, команда SuperDAO приняла решение вернуть часть оставшихся средств инвесторам и свернуть деятельность.

Некоторые сотрудники проекта уже запустили семь новых компаний в Web3-направлении.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами