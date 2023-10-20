Bitget выпустит кредитную карту Visa, Gemini и DCG обвинили в обмане инвесторов на $1 млрд: что нового на крипторынке

Криптовалютная биржа Bitget анонсировала выпуск долларовой кредитной карты Visa, которая будет приниматься в 180 странах. Об этом сообщается в пресс-релизе.

Пользователи Bitget Card получат:

возможность использовать криптовалюту для оплаты товаров и услуг в офлайн-магазинах и онлайн;

высокий лимит кредитования;

систему защиты от Bitget.

Прокуратура США обвинила Gemini и DCG в обмане инвесторов на $1 миллиард

Прокуратура штата Нью-Йорк подала иск против Gemini, Genesis, Digital Currency Group (DCG) и руководства компаний с обвинениями в обмане более чем 230 000 инвесторов на сумму свыше $1 млрд.

По данным следствия, Gemini солгала пользователям касательно стейкинговой программы Earn, которую реализовывала совместно с Genesis. Компания братьев Уинклвоссов неоднократно заверяла инвесторов, что продукт является низкорисковым.

Привлеченные в рамках Earn средства Gemini передала Genesis, которая использовала их для выдачи кредитов Three Arrows Capital и Alameda Research.

Gemini знала, что займы Genesis имеют недостаточное обеспечение, а финансовые показатели кредитора являются неудовлетворительными, однако скрыла это от инвесторов, утверждают правоохранители.

Genesis, ее экс-глава Ситиро Моро, материнская компания DCG и ее CEO Барри Силберт обвиняются в мошенническом сокрытии убытков на сумму более $1,1 млрд, которые понесли инвесторы.

Большую часть этой суммы платформа криптокредитования потеряла из-за банкротства Three Arrows Capital в июне 2022 года. В результате проблем у другого клиента — Babel Finance — Genesis лишилась еще $100 млн.

По мнению следствия, компания не провела должный аудит финансового состояния заемщиков. Кроме того, платформа вводила в заблуждение Gemini касательно регулярного мониторинга обеспечения кредитов. На самом деле, например, от Three Arrows Capital компания не получала отчетность более двух лет.

Руководство структур DCG вступило в сговор, пыталось скрыть понесенные убытки от компании Уинклвоссов, инвесторов Earn и сообщества. Материнская компания согласилась выдать Genesis вексель на $1,1 млрд с десятилетним сроком погашения с годовой ставкой в 1%. Долговые обязательства стали частью схемы обмана, заявили в прокуратуре.

Одобрение ETF приведет к росту биткоина до $56 000 — Matrixport

Согласие Комиссии по ценнм бумагам и биржам США (SEC) на запуск спотового биткоин-ETF подготовит почву для роста цены первой криптовалюты до $42 000−56 000. Такие оценки привели аналитики Matrixport.

В качестве обоснования своего прогноза специалисты указали на вероятный приток средств в размере $24−50 млрд от регулируемых инвестиционных консультантов (RIA) в США. Эта индустрия насчитывает 15 000 специалистов, которым клиенты доверили капитал в объеме $5 трлн, говорится в отчете.

Упомянутые Matrixport $50 млрд эквивалентны 1% от их объема активов под управлением (AUM).

Проводя параллель с ETF на драгоценные металлы, капитализация которых оценивается в ~$120 миллиардов, аналитики допустили, что как минимум от 10% до 20% в этой группе рассмотрят продукт на базе цифрового золота для диверсификации рисков роста инфляции. Это дает оценку притока средств на криптовалютный рынок в размере $12−24 млрд.

Появление такой суммы в стейблкоинах после конвертации из фиата будет способствовать росту биткоина до $42 000. В случае выделения 1% от AUM ($50 млрд) — до $56 000.

Команда SuperDAO закрывает проект

Основатель SuperDAO Юрий Лившиц сообщил о закрытии платформы из-за «неоправдавшихся ожиданий» от криптовалютного рынка.

Созданный в 2021 году проект для запуска ДАО поддержал более 2000 организаций. Однако большинство из них имели «короткий срок службы, поэтому SuperDAO стал неустойчивым как бизнес», говорится в заявлении.

В 2022 году платформа переориентировалась на создание инструментов аналитики для уже запущенных Web3-проектов. По словам Лившица, SuperDAO использовался «десятками ведущих криптокомпаний».

«В то же время стало ясно, что сама индустрия становится намного меньше, чем ее первоначальные амбиции („новый интернет“), и специализированные инструменты для криптофирм вряд ли приведут к результатам венчурного масштаба», — заявил глава платформы.

Основываясь на этих выводах, команда SuperDAO приняла решение вернуть часть оставшихся средств инвесторам и свернуть деятельность.

Некоторые сотрудники проекта уже запустили семь новых компаний в Web3-направлении.