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19 октября 2023, 19:15 Читати українською

Суд рф арестовал активы Credit Suisse на более $20 миллионов

Девятый арбитражный апелляционный суд арестовал средства Credit Suisse AG на сумму 10,1 млн евро и $10,2 млн, находящиеся на счетах его российской «дочки» — банка «Кредит Свисс». Об этом говорится в материалах российского суда, сообщает Frank Media.

Девятый арбитражный апелляционный суд арестовал средства Credit Suisse AG на сумму 10,1 млн евро и $10,2 млн, находящиеся на счетах его российской «дочки» — банка «Кредит Свисс».
Фото: wikipedia.org

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Данное решение принято по заявлению калужского Газэнергобанка в качестве обеспечительной меры по его исковому заявлению.

Впервые ходатайство об аресте активов банка истец подал еще в июле 2023 года, однако тогда суд признал заявление необоснованным и неподлежащим удовлетворению. Потом в деле был объявлен перерыв, и оно было отложено до середины ноября.

Апелляционный суд 16 октября отменил определение первой инстанции и не только вынес решение об аресте активов ответчика, но и наложил арест на принадлежащие Credit Suisse AG 99,9% акций банка «Кредит Свисс (Москва)» и 99,9% долей в уставном капитале «Кредит Свисс Секюритиз».

Суд также запретил швейцарскому банку распоряжаться этими акциями и долями в пределах заявленных исковых требований в части, не покрытой арестом денежных средств, а налоговой и держателю реестра акционеров акционерного общества — проводить с ними сделки.

Следующее заседание по делу пройдет 16 ноября 2023 года. Третьими лицам в деле выступают «Узавто Моторс» и «Агробанк».

В августе московский суд запретил Credit Suisse и его материнской компании UBS отчуждать акции своих российских дочерних компаний по ходатайству банка «Зенит», который опасается понести убытки в случае ухода Credit Suisse из россии.

Источник: Минфин
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