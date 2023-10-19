Курс валют на вечер 19 октября: Доллар на межбанке подешевел, евро — подорожал

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 7 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 19 октября Закрытие 19 октября Изменения доллар 36,60/36,62 36,55/36,57 5/5 евро 38,58/38,59 38,65/38,67 7/8

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,60−38,20 грн. Евро покупают за 40,05 грн, а продают за 40,65 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,05−38,15, евро — 40,29−40,50 грн.

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