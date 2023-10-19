Финляндия начала блокировать продажу недвижимости россиянам

Финляндия заблокировала три сделки по продаже недвижимости российским покупателям, сообщает Минобороны страны.

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Что известно

Речь идет об объектах, расположенных вблизи границы с россией, и их приобретение «помешало бы защите территориальной целостности».

Решение от 17 октября, подписанное министром обороны Антти Хакканеном, касается двух объектов недвижимости в городе Руоколахте и одного в городе Китее, говорится в заявлении.

«Что касается сделок с недвижимостью в Руоколахте, то одна была совершена частными лицами, другая — компанией, а сделка в Китее была совершена частным лицом. Фактическими бенефициарами являются граждане россии», — сообщило Минобороны Финляндии.

Новый закон, вступивший в силу в начале года, предоставил властям более широкие полномочия по прекращению сделок с недвижимостью по соображениям национальной безопасности, пишет Bloomberg .