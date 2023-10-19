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19 октября 2023, 19:34 Читати українською

Финляндия начала блокировать продажу недвижимости россиянам

Финляндия заблокировала три сделки по продаже недвижимости российским покупателям, сообщает Минобороны страны.

Финляндия заблокировала три сделки по продаже недвижимости российским покупателям, сообщает Минобороны страны.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто известноРечь идет об объектах, расположенных вблизи границы с россией, и их приобретение «помешало бы защите территориальной целостности».

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Речь идет об объектах, расположенных вблизи границы с россией, и их приобретение «помешало бы защите территориальной целостности».

Решение от 17 октября, подписанное министром обороны Антти Хакканеном, касается двух объектов недвижимости в городе Руоколахте и одного в городе Китее, говорится в заявлении.

«Что касается сделок с недвижимостью в Руоколахте, то одна была совершена частными лицами, другая — компанией, а сделка в Китее была совершена частным лицом. Фактическими бенефициарами являются граждане россии», — сообщило Минобороны Финляндии.

Новый закон, вступивший в силу в начале года, предоставил властям более широкие полномочия по прекращению сделок с недвижимостью по соображениям национальной безопасности, пишет Bloomberg .

Источник: Минфин
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