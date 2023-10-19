С начала года Украина получила около $34 млрд. от партнеров в форме кредитов и грантов. Об этом говорится в сообщении НБУ в телеграм-канале.

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Финансирование в 2023 году

Ожидается, что международная поддержка будет сохраняться и дальше, и объем финансирования в 2023 году составит около $42 млрд.

Напомним

С начала войны международная помощь Украине превысила 113 миллиардов евро. В 2023 году Украина ожидает $42 миллиарда международной помощи, в следующем году — рассчитывает по меньшей мере на $37 миллиардов.