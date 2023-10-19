Лондон вернул статус крупнейшего фондового рынка Европы

Лондон вернул себе корону крупнейшего фондового рынка Европы, обойдя Париж, который являлся крупнейшей европейской биржевой площадкой с ноября 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg.

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Так, рыночная капитализация компаний, чьи ценные бумаги торгуются на Парижских биржах, опустилась до $2,887 трлн, тогда как показатель Лондонской фондовой биржи составил $2,888 трлн.

Лондон потерял свой статус крупнейшего фондового рынка Европы в ноябре прошлого года, продолжив падение акций, тянущееся еще со времен голосования за выход Британии из ЕС в 2016 году.

Но рынок, в значительной степени состоящий из акций сырьевых компаний, включая «голубые фишки» Shell и BP, в последнее время демонстрирует положительную динамику благодаря росту цен на нефть.

Руководитель отдела рыночного анализа RBC Brewin Dolphin Джанет Муй заявила, что Великобритания держится лучше благодаря своей отраслевой структуре.

«Энергетический сектор — это краткосрочная игра, которая может застраховать от более чувствительного к процентным ставкам или инфляции мирового экономического роста», — отметила она.

Парижская фондовая биржа находится под давлением

В то же время, Парижская фондовая биржа находится под давлением экономического спада в Китае.

LVMH, L'Oreal SA, Hermes International и Kering SA вместе составляют почти пятую часть индекса CAC 40 и являлись движущей силой ралли в начале этого года.

Их акции снизились с максимумов, достигнутых в начале года, поскольку аналитики предупреждают, что спрос на шикарные сумочки и ювелирные изделия скорее всего замедлится в Китае, а также в Европе.

Проблемы Лондона не закончились

При этом проблемы Лондона еще не закончились: экономика находится в упадке, а компании убегают в Нью-Йорк для листинга акций.

Аналитики прогнозируют, что Лондону будет сложно удержать статус крупнейшего фондового рынка Европы.