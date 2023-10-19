19 октября Верховная Рада приняла проект государственного бюджета на 2024 год в первом чтении. Об этом написал в телеграм-канале первый заместитель председателя Налогового комитета
Рада приняла проект Госбюджета-2024 в первом чтении
19 октября Верховная Рада приняла проект государственного бюджета на 2024 год в первом чтении. Об этом написал в телеграм-канале первый заместитель председателя Налогового комитета
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«За» соответствующее решение проголосовало 285 народных депутатов.
«Далее Кабмин прорабатывает документ с учетом выводов и предложений, и до 20 ноября должно быть окончательное голосование за проект Бюджета», — написал он.
Основные показатели бюджета:
- Доходы — на сумму 1.746,3 млрд грн
- Расходы — на сумму 3.308,9 млрд грн
- Предельный объем дефицита — на сумму 1.593,6 млрд грн.
Источник: Минфин
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