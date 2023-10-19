Google ежегодно платит Apple за сохранение своего поисковика в iPhone

Корпорация Google каждый год выплачивает Apple $18−20 миллиардов для сохранения доминирующего положения своего поисковика в мобильных телефонах от данного бренда. Есть сведения, что сейчас это и подобные ему соглашения оказались под угрозой расторжения из-за гражданского антимонопольного иска, поданного против Google американским Министерством юстиции. По данным LBLV , корпорацию обвиняют в создании монополии на рынках поисковых систем и рекламы в них.

В число главных тем, связанных с этим судебным разбирательством, входит договоренность ISA, заключенная между Google и Apple. В суде ее рассматривают в качестве одного из ключевых примеров неконкурентного поведения. Аналитики не исключают, что судьи вынудят компании разорвать договор, что будет стоить Apple 14−16% ее годовой операционной прибыли. В случае проигрыша Google в суде под ударом окажется не только ее соглашение с Apple, но и аналогичные договоренности с Samsung и Mozilla.

Детище Стива Джобса мало рассказывает о подсегментах сервисов, но Google в отчетах указывает деньги, передаваемые ей как расходы на покупку трафика дистрибуторами. По словам аналитиков, корпорация платит 22% от совокупных рекламных доходов в рамках программы ТАС. Они полагают, что Apple может получать порядка 40% этих средств.

Министерство юстиции Соединенных Штатов считает, что Google платит Apple порядка $10 миллиардов, но здесь речь идет о деньгах, поступающих из внешних источников. Решения по антимонопольному разбирательству против Google еще можно избежать. С высокой долей вероятности оно будет принято минимум в следующем году, а затем начнется длительный апелляционный процесс. При этом экономический эффект для Apple, скорее всего, не будет существенным.

Эксперты LBLV отмечают, что в этом деле Apple не находится под судом и потому в теории может заключить аналогичное соглашение с поставщиком другой поисковой системы, чтобы сделать ее базовым используемым вариантом. Также не исключено, что компания внедрит экран выбора. Сейчас под ее контролем находится доступ к базе, создающей больше $60 миллиарда доходов от рекламы. Вероятно, Apple будет и дальше взимать 25−30% комиссионных за предоставление доступа к этим доходам.

Константин Филатов, финансовый аналитик LBLV