В третьем квартале чистая прибыль Tesla упала в 1,8 раза

Американский производитель электромобилей Tesla по результатам третьего квартала увеличил выручку на 9%, в то же время чистая прибыль упала в 1,8 раза, пишет Bloomberg .

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Главной темой в результатах Tesla в этом году было снижение доходности от повторного снижения цен, которое не было компенсировано соответствующим скачком продаж, отметило агентство.

Валовая маржа на автомобиль, скорректированная с учетом резко возросших кредитов и лизинга, снизилась вдвое по сравнению с прошлым годом, до примерно $7000, что является самым низким показателем с начала 2018 года.

Tesla отгрузила примерно на 91 000 автомобилей больше, чем за аналогичный период в прошлом году (+27%).

Выручка Tesla за отчетный квартал достигла $23,35 млрд по сравнению с $21,54 млрд годом ранее.

Чистая прибыль уменьшилась до $1,85 млрд, или $0,53 в расчете на акцию по сравнению с $3,29 млрд, или $0,95 на акцию за аналогичный период 2022 года.

Валовая рентабельность уменьшилась до 17,9% по сравнению с 25,1% годом ранее и 18,2% во втором квартале 2023 года.

В обращении к акционерам гендиректор компании Илон Маск заявил, что Tesla приступила к пилотному производству Cybertruck в Техасе и все еще рассчитывает отгрузить первые автомобили до конца года.

В то же время, Маск сказал, что нужно несколько «уменьшить ожидания» относительно Cybertruck. По его словам, потребуется от года до 18 месяцев, прежде чем Cybertruck начнет вносить положительный вклад в свободный денежный поток Tesla.

Маск также отметил, что Tesla планирует постепенно наращивать производство автомобилей Model Y в Техасе.

Напомним

Акции Tesla подешевели на 4,2% на дополнительных торгах в среду. С начала 2023 года их стоимость выросла почти вдвое.