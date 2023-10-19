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19 октября 2023, 13:58 Читати українською

Тигипко продал «Кузню на Рыбальском» инвесткомпании Concorde Capital

В конце 2022 года кипрская компания Agimant Limited владельца группы ТАС Сергея Тигипко продала завод «Кузня на Рыбальском» вместе со всем имуществом и недвижимостью инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы. Об этом Тигипко рассказал Экономической правде.

В конце 2022 года кипрская компания Agimant Limited владельца группы ТАС Сергея Тигипко продала завод «Кузня на Рыбальском» вместе со всем имуществом и недвижимостью инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы.
Фото: gordonua.com

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Тигипко не объяснил причины продажи актива. В то же время Мазепа сообщил, что инициатива по соглашению была обоюдной.

Напомним, осенью 2018 года фонд, управлявший активами президента Украины Петра Порошенко, продал «Кузню» кипрской компании Ewins Limited Сергея Тигипко за $300 млн.

Бизнесмен имел большие планы на земельный участок, расположенный в прицентральном районе Киева — на территории «Кузни» должен появиться Lipki Island City Resort — жилой комплекс из 36 домов, а также офисы и торговый центр.

Эксперты оценивают инвестиционный потенциал территории завода «Кузня на Рыбальском» в 28 млрд грн. Именно такую сумму средств выручит застройщик при продаже всех квартир.

Но строительство так и не начали. В 2022 году актив был продан.

«Они были готовы продать, а мы были готовы купить. Мы увидели привлекательность девелопмента участков проекта и были уверены в заинтересованности инвесторов. Наш оптимизм в этом проекте базируется на безоговорочной вере в победу Украины», — заявил Мазепа.

Он не стал разглашать сумму, віложенную за «Кузню», ссылаясь на конфиденциальность коммерческой составляющей соглашения.

«Могу только заметить, что вошедшие в периметр соглашения активы были существенно обременены долгами Ewins и принадлежащих ей компаний», — добавил Мазепа.

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Сразу после приобретения «Кузни на Рыбальском» Concorde Capital рассчитывал привлечь стратегического инвестора и перепродать акции общества. Но ситуация изменилась, поэтому Мазепа не исключает участия в совместном инвестировании.

Препятствием планам стоят судебные процессы по банкротству «Кузни на Рыбальском». Мазепа убеждает, что завод пытаются безосновательно признать банкротом.

В то же время, он считает, что судебные споры завершатся успешно для Concorde и они смогут приступить к строительству.

В настоящее время компания разрабатывает концепции нового девелоперского проекта с западными архитектурными агентствами.

Источник: Минфин
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