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19 октября 2023, 13:39 Читати українською

Банк Кредит Днепр получил награду за клиентоориентированность и надежность от Visa

Банк Кредит Днепр получил награду за клиентоориентированность и надежность Customer Focus&Reliability Award от платежной системы Visa International.

Награждение стратегических партнеров Visa состоялось на Visa Day Ukraine-2023 — Way to Win 13.10.23 в Киеве. Награда от платежной системы Visa еще раз подтверждает лидерские позиции Банка Кредит Днепр в надежном сохранении средств населения. Так, на 01.10.23 срочные депозиты физических лиц с началом года увеличились на 1,5 млрд грн или на 76% и составили 3 464 млн грн, что свидетельствует о высоком доверии украинцев к Банку.

В АО «Банк Кредит Днепр» высокий уровень ликвидности, показатели находятся на высоком уровне, LCR по всем показателям и иностранной валюте с запасом превышает нормативные показатели.

Напомним, Банк Кредит Днепр проводит акцию «Давай ВМЕСТЕ», которая проходит с 16 октября по 5 ноября 2023 года. Условия акции здесь.

Банк Кредит Днепр входит в ТОП-20 финансовых учреждений Украины по размеру валовых активов и согласно классификации Национального банка относится к группе банков с частным капиталом. По результатам деятельности на 01.10.23 Банк Кредит Днепр продемонстрировал прибыль в размере 282 млн грн. По состоянию на 01.10.2023 активы Банка составили 18 984 млн грн. Кредитный портфель — 4 424 млн грн, портфель средств клиентов достиг 16 638 млн грн. Регулятивный капитал — 1 683 млн грн.

Источник: Минфин
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