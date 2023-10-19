Банк Кредит Днепр получил награду за клиентоориентированность и надежность Customer Focus&Reliability Award от платежной системы Visa International.
Банк Кредит Днепр получил награду за клиентоориентированность и надежность от Visa
Награждение стратегических партнеров Visa состоялось на Visa Day Ukraine-2023 — Way to Win
В АО «Банк Кредит Днепр» высокий уровень ликвидности, показатели находятся на высоком уровне, LCR по всем показателям и иностранной валюте с запасом превышает нормативные показатели.
Напомним, Банк Кредит Днепр проводит акцию «Давай ВМЕСТЕ», которая проходит с 16 октября по 5 ноября 2023 года. Условия акции здесь.
Банк Кредит Днепр входит в ТОП-20 финансовых учреждений Украины по размеру валовых активов и согласно классификации Национального банка относится к группе банков с частным капиталом. По результатам деятельности
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