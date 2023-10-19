Банк Кредит Днепр получил награду за клиентоориентированность и надежность от Visa

Банк Кредит Днепр получил награду за клиентоориентированность и надежность Customer Focus&Reliability Award от платежной системы Visa International.

Награждение стратегических партнеров Visa состоялось на Visa Day Ukraine-2023 — Way to Win 13.10.23 в Киеве. Награда от платежной системы Visa еще раз подтверждает лидерские позиции Банка Кредит Днепр в надежном сохранении средств населения. Так, на 01.10.23 срочные депозиты физических лиц с началом года увеличились на 1,5 млрд грн или на 76% и составили 3 464 млн грн, что свидетельствует о высоком доверии украинцев к Банку.

В АО «Банк Кредит Днепр» высокий уровень ликвидности, показатели находятся на высоком уровне, LCR по всем показателям и иностранной валюте с запасом превышает нормативные показатели.

Напомним, Банк Кредит Днепр проводит акцию «Давай ВМЕСТЕ», которая проходит с 16 октября по 5 ноября 2023 года. Условия акции здесь.