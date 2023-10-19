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19 октября 2023, 12:50 Читати українською

НБУ пополнил ассортимент нумизматической продукции (список)

В пятницу, 19 октября, интернет-магазин НБУ пополнил ассортимент нумизматической и сувенирной продукции. Об этом сообщает регулятор.

В пятницу, 19 октября, интернет-магазин НБУ пополнил ассортимент нумизматической и сувенирной продукции.
Фото: НБУ

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Что нового появилось в интернет-магазине НБУ

Памятные монеты Украины из драгоценного металла (золото):

  • Скорпион — 330 шт.
  • Стрелец — 500 шт.
  • Рак — 500 шт.
  • Дева — 500 шт.
  • Лев — 500 шт.
  • Весы — 500 шт.
  • Черепаха — 500 шт.

Памятные монеты Украины из драгоценного металла (серебро):

  • Гутник — 661 шт.
  • Кузнец — 1 000 шт.
  • Гончар — 101 шт.
  • Бокораш — 1 000 шт.
  • Стельмах — 408 шт.
  • Ткаля — 651 шт.
  • Скорняк — 281 шт.
  • Монастырь Сурб Хач — 63 шт.
  • Иоанн Георг Пинзель — 85 шт.

Памятные монеты Украины из недрагоценного металла (нейзильбер):

  • 100 лет Национальному научному центру «Институт судебных экспертиз им. засл. проф. М. С. Бокариуса» — 1 352 шт.

Памятные медали Украины по недрагоценному металлу (нейзильбер):

  • Памятная медаль «Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины» — 249 шт.
  • Памятная медаль «Государственная служба финансового мониторинга Украины» — 479 шт.

Памятные и сувенирные банкноты:

  • Памятная банкнота номиналом 20 грн к 160-летию со дня рождения Ивана Франко — 5000 шт.

Где купить

Приобрести данные памятные монеты и сувенирные банкноты можно на сайте интернет-магазина НБУ.

Источник: Минфин
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