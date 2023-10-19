В пятницу, 19 октября, интернет-магазин НБУ пополнил ассортимент нумизматической и сувенирной продукции. Об этом сообщает регулятор.
НБУ пополнил ассортимент нумизматической продукции (список)
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Что нового появилось в интернет-магазине НБУ
Памятные монеты Украины из драгоценного металла (золото):
- Скорпион — 330 шт.
- Стрелец — 500 шт.
- Рак — 500 шт.
- Дева — 500 шт.
- Лев — 500 шт.
- Весы — 500 шт.
- Черепаха — 500 шт.
Памятные монеты Украины из драгоценного металла (серебро):
- Гутник — 661 шт.
- Кузнец — 1 000 шт.
- Гончар — 101 шт.
- Бокораш — 1 000 шт.
- Стельмах — 408 шт.
- Ткаля — 651 шт.
- Скорняк — 281 шт.
- Монастырь Сурб Хач — 63 шт.
- Иоанн Георг Пинзель — 85 шт.
Памятные монеты Украины из недрагоценного металла (нейзильбер):
- 100 лет Национальному научному центру «Институт судебных экспертиз им. засл. проф. М. С. Бокариуса» — 1 352 шт.
Памятные медали Украины по недрагоценному металлу (нейзильбер):
- Памятная медаль «Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины» — 249 шт.
- Памятная медаль «Государственная служба финансового мониторинга Украины» — 479 шт.
Памятные и сувенирные банкноты:
- Памятная банкнота номиналом 20 грн к 160-летию со дня рождения Ивана Франко — 5000 шт.
Где купить
Приобрести данные памятные монеты и сувенирные банкноты можно на сайте интернет-магазина НБУ.
Источник: Минфин
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