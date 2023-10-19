SK Telecom представил криптокошелек, цена SUI упала до минимума: что нового на рынке

Coinbase открыла доступ к фьючерсам за пределами США

Клиенты Coinbase Advanced в юрисдикциях вне США получили возможность торговать бессрочными фьючерсами на биткоин, ETH, LTC и XRP в паре с USDC.

Изначально контракты предлагают кредитное плечо до 5x (для XRP — до 3x). В ближайшее месяцы представители торговой платформы пообещали добавить больше доступных активов.

На первое время трейдерам обеспечат сниженную комиссию: 0% для мейкеров и 0,03% для тейкеров.

«Мы работали с клиентами Coinbase Advanced, чтобы понять, как улучшить обслуживание. Они подтвердили, что доступ к передовым торговым продуктам на доверенной платформе является их главной потребностью», — говорится в анонсе.

По данным Coinbase, около 75% торгового оборота криптоактивов приходится на рынки деривативов.

Coinbase Advanced — сервис для профессиональных трейдеров. Платформа предлагает расширенный набор инструментов, включая детализированные типы ордеров, диаграммы TradingView и API для автоматизации торговли.

В компании заверили, что их рынок бессрочных фьючерсов хорошо капитализирован благодаря страховому фонду и программе поддержки ликвидности в USDC.

SK Telecom представил Web3-кошелек для криптовалют

Южнокорейский телеком-гигант SK Telecom представил собственный криптовалютный кошелек, разработанный в сотрудничестве со стоящей за CryptoQuant компанией Team Blackbird. Об этом сообщает CoinDesk.

Кроме базовых функций, кошелек оснащен инструментами анализа блокчейн-данных. По словам CEO Team Blackbird Ки Янг Джу, это поможет пользователям в инвестициях и трейдинге.

Руководитель Web3-команды SK Telecom Чон Сеунг Ким заявил, что решение поспособствует расцвету криптовалютного рынка Южной Кореи.

Цена SUI упала до минимумов на фоне расследования корейского регулятора

18 октября котировки токена блокчейна Sui (SUI) достигли минимальной отметки на уровне $0,36 — падение от исторического максимума составило 82,4%. Негативный тренд сохранялся с момента запуска монеты, но в последние дни усилился после новостей об интересе южнокорейских властей к Sui Foundation.

Накануне спада председатель Службы финансового надзора Южной Кореи (FSS) Ли Бок Хен в ходе выступления перед Палатой представителей заявил о готовящемся расследовании в отношении некоторых иностранных криптовалют и их эмитентов, в частности Sui Foundation, сообщает местное издание Block Media.

Для обозначения западных цифровых активов чиновник использовал термин «бургеркоины», а для местных — «кимчикоины».

Глава FSS отреагировал на предупреждение со стороны члена Демократической партии Мин Бен Дока о том, что Sui Foundation манипулировал предложением SUI для личной выгоды.

По его словам, фонд блокировал в стейкинге токены, которые не должны находиться в обращении, и получал с этого прибыль. Он также утверждает, что организация неправомерно увеличила тираж актива за счет продажи заработанных монет.

«SUI, который котируется на пяти отечественных биржах, упал на 67,1% за пять месяцев после листинга. Альянс бирж цифровых активов Южной Кореи (DAXA) не предпринял никаких действий для противодействия снижению котировок, что вызывает большое недовольство инвесторов», — отметил Бен Док.

В Сальвадоре рассказали о роли биткоина в возрождении страны

Принятие Сальвадором в 2021 году первой криптовалюты в качестве законного средства платежа стало важнейшим элементом выхода страны из кризиса. Об этом в интервью Forbes заявил вице-президент Феликс Ульоа.

Программа борьбы с уличными бандами для укрепления безопасности и биткоин оказались важнейшими факторами начала туристического бума, отметил политик. Криптовалюта упростила для приезжих оплату товаров и услуг, избавив от проблем обмена валют.

«Без сомнения, туризм и использование цифровых валют идут рука об руку и являются признаком будущего и возрождения нашей страны», — считает он.

Интеграция биткоина привлекла в Сальвадор новых инвесторов. По словам Ульоа, в стране тем или иным образом работают свыше 80 компаний из биткоин-индустрии.

Он также указал на развитие майнинга криптовалюты, одним из пионеров которого стал поддержанный государством проект Volcano Energy при участии Tether.

«Все-таки с энтузиазмом, который начался в сфере цифровой экономики с биткоинеров, Сальвадор как первое государство, принявшее криптовалюту в качестве законного платежного средства, оказался в авангарде и привлек много инвесторов, которые фактически обосновались в стране», — подчеркнул Ульоа.