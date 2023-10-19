За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 630 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 290680 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 18 октября: 630 российских оккупантов, 1 самолет и 1 вертолет
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Потери врага
- личного состава — около 290 680 (+630) человек,
- танков — 4992 (+11) ед,
- боевых бронированных машин — 9437 (+17) ед,
- артиллерийских систем — 6983 (+39) ед,
- РСЗО — 818 (+4) ед,
- средства ПВО — 548 (+1) ед,
- самолетов — 320 (+1) ед,
- вертолетов — 324 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5318 (+17),
- крылатые ракеты — 1534 (+0),
- корабли /катера — 20 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 9337 (+34) ед,
- специальная техника — 985 (+3).
Источник: Минфин
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