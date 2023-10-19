Криптофирмы ЕС начнут делиться операциями клиентов с налоговой

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Что известно

Закон, известный как Восьмая директива об административном сотрудничестве (DAC8), нацелен на борьбу с мошенничеством и уклонением от уплаты налогов с помощью криптовалют. Документ официально вступит в силу через 20 дней.



Впервые эти правила были предложены в прошлом году. Под регулирование попадает широкий спектр цифровых активов, включая стейблкоины, NFT, токены децентрализованных финансовых (DeFi) платформ, а также доходы от стейкинга.



«Директива улучшит способность стран ЕС обнаруживать и бороться с налоговым мошенничеством, уклонением от уплаты налогов, а также обязует все компании, оказывающие услуги в сфере криптовалют, сообщать о сделках клиентов, проживающих в ЕС», — говорится в заявлении комиссии.



Область применения правил была расширена по сравнению с предыдущими версиями и теперь также применяется к финансовым учреждениям в отношении электронных денег и цифровых валют центрального банка (CBDC).

Напомним

В мае этого года Совет Европы объявил о принятии правил регулирования цифровых активов Markets in Crypto-Assets (MiCA). 27 стран — членов Евросоюза единогласно поддержали законопроект.

Документ вводит институциональное регулирование выпуска криптовалют и устанавливает на территории ЕС единообразный правовой режим для криптокомпаний.