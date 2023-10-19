«Король облигаций» предупредил, что доллар может потерять статус резервной валюты

Один из самых влиятельных представителей мирового рынка облигаций предупредил, что позиция доллара как мировой резервной валюты может быть утрачена, если Соединенные Штаты не возьмут под контроль свои расходы. Об этом пишет Reuters.

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Риски для доллара

Джеффри Гундлах, исполнительный директор DoubleLine Capital, которого называют «королем облигаций» из-за истории своевременных рыночных вызовов, сказал, что риск возник, поскольку высокие процентные ставки продолжали наращивать государственный долг США на сумму $33,59 триллиона.

«Если Федеральная резервная система продолжит повышать ставки, что может произойти, или если национальный долг вырастет, что наверняка произойдет, эта проблема значительно ухудшится», — сказал Гундлах.

«Будущее доллара США и, возможно, вышедшая из-под контроля инфляции зависит от того, будет ли взят под контроль бюджет и расходы».

Гундлах, фирма которого контролирует активы в управлении примерно на $150 миллиардов, сказал, что процентная ставка по долгу США со временем может возрасти до 5,5%, учитывая текущий уровень расходов по заимствованию Федеральной резервной системы.

Это увеличило бы только годовые процентные счета страны до $1,8 триллиона в год, что более чем вдвое превышает нынешний оборонный бюджет США.

Чуть больше чем за два года расходы на проценты выросли с $500 миллиардов до почти $900 миллиардов, что уже гораздо больше, чем тратится на оборону, добавил Гундлах.

«Большой дефицит бюджета и повышение процентных ставок по государственному долгу должны напугать каждого американца», — сказал он.