«Король облигаций» предупредил, что доллар может потерять статус резервной валюты

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 октября 2023, 10:16 Читати українською

«Король облигаций» предупредил, что доллар может потерять статус резервной валюты

Один из самых влиятельных представителей мирового рынка облигаций предупредил, что позиция доллара как мировой резервной валюты может быть утрачена, если Соединенные Штаты не возьмут под контроль свои расходы. Об этом пишет Reuters.

Один из самых влиятельных представителей мирового рынка облигаций предупредил, что позиция доллара как мировой резервной валюты может быть утрачена, если Соединенные Штаты не возьмут под контроль свои расходы.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Риски для доллара

Джеффри Гундлах, исполнительный директор DoubleLine Capital, которого называют «королем облигаций» из-за истории своевременных рыночных вызовов, сказал, что риск возник, поскольку высокие процентные ставки продолжали наращивать государственный долг США на сумму $33,59 триллиона.

«Если Федеральная резервная система продолжит повышать ставки, что может произойти, или если национальный долг вырастет, что наверняка произойдет, эта проблема значительно ухудшится», — сказал Гундлах.

«Будущее доллара США и, возможно, вышедшая из-под контроля инфляции зависит от того, будет ли взят под контроль бюджет и расходы».

Гундлах, фирма которого контролирует активы в управлении примерно на $150 миллиардов, сказал, что процентная ставка по долгу США со временем может возрасти до 5,5%, учитывая текущий уровень расходов по заимствованию Федеральной резервной системы.

Это увеличило бы только годовые процентные счета страны до $1,8 триллиона в год, что более чем вдвое превышает нынешний оборонный бюджет США.

Чуть больше чем за два года расходы на проценты выросли с $500 миллиардов до почти $900 миллиардов, что уже гораздо больше, чем тратится на оборону, добавил Гундлах.

«Большой дефицит бюджета и повышение процентных ставок по государственному долгу должны напугать каждого американца», — сказал он.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает bankirsha1984 и 19 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами