Минэкономики планирует запустить сервис «еБронирование» до конца 2023 года

Министерство экономики разработало предварительный проект постановления Кабмина, которое будет регулировать сервис «еБронирование». В настоящее время его согласовывают с органами центральной власти, Пенсионным фондом, налоговой, бизнесом и другими стейкхолдерами, сообщили Forbes в пресс-службе министерства.

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Что известно

«Министерство экономики настроено на запуск „еБронирования“ до конца 2023 года», — сообщили в пресс-службе министерства.

За реализацию технической части отвечает Минцифры. Запускать отдельное приложение или платформу для «еБронирования» не планируют. Доступ к сервису будет осуществляться через Дию, утверждают в пресс-службе Минэкономики.

Однако сначала должна быть завершена регуляторная часть, за которую отвечает Минэкономики. Ключевое — согласование постановления Кабмина, которое будет регулировать «еБронирование», с органами центральной власти, Пенсионным фондом, налоговой, бизнесом и т. д.

Предыдущий проект постановления — не окончательная версия механизма, отмечают в Минэкономики, добавляя, что все остальные действующие правила бронирования не изменит диджитализация процедуры.

Как будет работать

Предварительно, через «еБронирование» руководители предприятия смогут узнать, сколько военнообязанных работников они смогут забронировать. Это станет возможным благодаря обмену данными между реестрами органов государственной власти, Министерства обороны и Генштаба ВСУ.

Если ввести в сервис учетные данные конкретного работника, можно будет проверить, подпадает ли он под бронирование, имеет ли дефицитную военную специальность, нужно ли обновить данные в ТЦК и т. д.

Если человек подпадает под все критерии бронирования, получает отсрочку от призыва на военную службу на полгода. Если данные необходимо уточнить, механизм предполагает возможность бронирования на один месяц.

За это время человек должен обратиться к ТЦК и актуализировать данные. После этого компания сможет полноценно забронировать такого работника.

После запуска «еБронирования» забронированные будут получать не бумажную выписку из приказа Минэкономики, а выписку из реестра забронированных военнообязанных. Он будет содержать QR-код, который будет считываться при пересечении границы.