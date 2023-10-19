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19 октября 2023, 11:30 Читати українською

2,5 млн грн на дроны и автомобили: как КИТ Group поддерживает ВСУ

Уже год как в рамках корпоративной программы социальной ответственности КИТ Group сотрудничает с двумя благотворительными организациями — «Общество неравнодушных «Дия» и «Freedom&Humanity». Ежемесячно компания отчисляет каждой организации по 100 тыс грн — для закупки транспортных средств, техники и амуниции для Вооруженных Сил Украины.

В течение года финансовая компания КИТ Group приобрела для украинских военных три автомобиля, восемь квадрокоптеров DJI Mavic, тепловизоры, планшеты, камеры наблюдения и различную амуницию. Бойцов на передовой поддержали на 2,5 млн грн. Помощь передали тем, кто служит в Харьковской области, под Бахмутом, Соледаром и на других горячих направлениях Донбасса.

«Мы всегда предоставляем военным адресную помощь. С первых уст от бойцов получаем информацию об их потребностях и стараемся оперативно закупить необходимое. Зачастую это автомобили и их ремонт или покраска, разнообразная техника для бойцов (от дронов и тепловизоров до планшетов и наушников), а также экипировка для военных, — рассказал основатель «Общества неравнодушных «Дия» Александр Пелехов.

«Благодаря донатам „КИТ Group“ мы приобрели для ВСУ 8 квадрокоптеров DJI Mavic разных модификаций, батареи для дронам, зарядные станции, транспортный холодильник, жгуты-турникеты, — рассказывает директор фонда „Freedom&Humanity“ Анна Билык. — Важно продолжать предоставлять помощь, пока не победим — как бы долго от нас этого не требовали обстоятельства».

В КИТ Group подчеркнули, что с первых дней войны поддерживают бойцов, особенно активно в Харькове, так как компания отсюда родом.

«Украинский бизнес может работать только потому, что военные в окопах героически обеспечивают нам такую возможность. Без их ежедневного подвига не было бы и наших бизнес-будней. Поэтому наша задача — продолжать поддерживать экономику, развивать бизнес и не уставать от донатов», — отметили в компании КИТ Group.

О компании:

КИТ Групп — одна из самых популярных сетей пунктов обмена валют и ломбардов в Украине. Сеть насчитывает 76 точек обмена в 24 крупнейших украинских городах и один обменный пункт в Варшаве (Польша).

Благодаря удобному и оперативному сервису и высокой клиентоориентированности КИТ Group за 13 лет на рынке заслужила доверие более 10 млн клиентов. Компания практикует индивидуальный подход и бронирует обменный курс на 40 мин. по запросу. В год КИТ Group проводит более 1 млн финансовых операций.

Компания активно развивает свой сервис в Украине и на внешних рынках. На сегодняшний день команда КИТ Group состоит из 650 сотрудников.

Источник: Минфин
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