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18 октября 2023, 19:31 Читати українською

Российскую «дочку» Google признали банкротом

Арбитражный суд Москвы 18 октября признал банкротом российскую «дочку» компании Google — ООО «Гугл». Об этом сообщает российское агентство «Интерфакс».

Арбитражный суд Москвы 18 октября признал банкротом российскую «дочку» компании Google — ООО «Гугл».
Фото: pixabay.com

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Суд постановил открыть в отношении должника конкурсе производства сроком на пол года и утвердил конкурсным управляющим временного управляющего компанией.

Отчет конкурсного управляющего о ходе процедуры банкротства был назначен на 17 апреля 2024 года.

На заседании представитель временного управляющего заявил, что в реестр кредиторов включены требования 861 кредитора, сейчас сумма требований около 53,6 млрд рублей.

Участники первого собрания кредиторов компании, на которые приходится 97,2% от общей суммы требований к ООО «Гугл», в августе решили обратиться в Арбитражный суд Москвы с ходатайством о признании компании банкротом и об открытии конкурсного производства.

Объем денежных обязательств российской «дочки» Google перед кредиторами и уполномоченными органами составляет около 20,2 млрд рублей.

ООО «Гугл» обратилось в суд с заявлением о собственном банкротстве в июне 2022 года.

Напомним

Российский суд оштрафовал Google Alphabet на 3 млн рублей (более $30 тысяч) за то, что компания не удалила видео с YouTube, якобы пропагандируемые ЛГБТ и содержащие ложную информацию о военном вторжении в Украину.

В прошлом году российское подразделение корпорации Google — ООО «Гугл» — обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом из-за невозможности выполнять денежные обязательства.

Источник: Минфин
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