Курс валют на вечер 18 октября: Доллар на межбанке подорожал на 20 копеек

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 20 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 11 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 18 октября Закрытие 18 октября Изменения доллар 36,40/36,42 36,60/36,62 20/20 евро 38,51/38,53 38,62/38,62 11/9

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,70−38,20 грн. Евро покупают за 40,00 грн, а продают за 40,70 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,10−38,15, евро — 40,40−40,55 грн.

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