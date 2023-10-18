К закрытию межбанка курс доллара вырос на 20 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 11 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 18 октября: Доллар на межбанке подорожал на 20 копеек
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Открытие 18 октября
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Закрытие 18 октября
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Изменения
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36,40/36,42
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36,60/36,62
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20/20
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38,51/38,53
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38,62/38,62
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11/9
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,70−38,20 грн. Евро покупают за 40,00 грн, а продают за 40,70 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,10−38,15, евро — 40,40−40,55 грн.
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Источник: Минфин
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