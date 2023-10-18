За три квартала 2023 года в банки в управлении Фонда поступило более 6,4 млрд грн

5 034,2 млн грн — от реализации активов, 680,1 млн грн — от погашения кредитов, 165,9 млн грн — от погашения ценных бумаг, 91,6 млн грн — от аренды имущества, 454,0 млн грн — другие источники (корсчета, исполнительные производства и т. п. ).

В частности, в сентябре 2023 года банки получили 1 152,2 млн грн, в т. ч. от реализации активов — 932,4 млн грн:

683,0 млн грн — АО «МР БАНК»;

103,1 млн грн — АО «Мегабанк»;

97,5 млн грн — АО «Проминвестбанк»;

45,8 млн грн — АО «Банк Сич».

Кроме того, в течение сентября 127,1 млн грн поступило в банки от погашения кредитов, 57,1 млн грн — от погашения ценных бумаг, 4,7 млн грн — от аренды имущества, 30,9 млн грн — из других источников поступления (корсчета, исполнительные производства и т. п. ).

В целях минимизации негативного влияния последствий войны Фонд обновил условия погашения кредитной задолженности для заемщиков банков под управлением Фонда.

В то же время Фонд обращается с просьбой к заемщикам при наличии финансовой возможности продолжать выполнять свои долговые обязательства, чтобы не накапливать кредитную нагрузку.