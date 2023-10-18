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18 октября 2023, 17:47 Читати українською

За три квартала 2023 года в банки в управлении Фонда поступило более 6,4 млрд грн

За три квартала 2023 года сумма поступления средств в банки в управлении Фонда гарантирования вкладов составила 6 425,8 млн грн. Об этом говорится в сообщении Фонда.

За три квартала 2023 года сумма поступления средств в банки в управлении Фонда гарантирования вкладов составила 6 425,8 млн грн.

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Откуда поступили средства

5 034,2 млн грн — от реализации активов, 680,1 млн грн — от погашения кредитов, 165,9 млн грн — от погашения ценных бумаг, 91,6 млн грн — от аренды имущества, 454,0 млн грн — другие источники (корсчета, исполнительные производства и т. п.).

В частности, в сентябре 2023 года банки получили 1 152,2 млн грн, в т. ч. от реализации активов — 932,4 млн грн:

  • 683,0 млн грн — АО «МР БАНК»;
  • 103,1 млн грн — АО «Мегабанк»;
  • 97,5 млн грн — АО «Проминвестбанк»;
  • 45,8 млн грн — АО «Банк Сич».

Кроме того, в течение сентября 127,1 млн грн поступило в банки от погашения кредитов, 57,1 млн грн — от погашения ценных бумаг, 4,7 млн грн — от аренды имущества, 30,9 млн грн — из других источников поступления (корсчета, исполнительные производства и т. п.).

В целях минимизации негативного влияния последствий войны Фонд обновил условия погашения кредитной задолженности для заемщиков банков под управлением Фонда.

В то же время Фонд обращается с просьбой к заемщикам при наличии финансовой возможности продолжать выполнять свои долговые обязательства, чтобы не накапливать кредитную нагрузку.

Источник: Минфин
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