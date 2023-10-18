Бельгийский регион Валлония сохраняет наилучшее равенство по доходам в Европе

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 октября 2023, 16:52 Читати українською

Бельгийский регион Валлония сохраняет наилучшее равенство по доходам в Европе

Валлонский институт статистики (IWEPS) в Бельгии опубликовал отчет о состоянии равенства доходов в стране. Согласно ему, Валлония является одним из самых равноправных регионов в Европе и мире. Об этом пишет Лига со ссылкой на The Brussels Times.

Валлонский институт статистики (IWEPS) в Бельгии опубликовал отчет о состоянии равенства доходов в стране.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Равенство доходов или неравенство экономисты измеряют так называемым коэффициентом Джини. Значение коэффициента колеблется от нуля, что означает полное равенство дохода до единицы, если весь доход получает одно лицо.

Согласно статистике, валлонский индекс Джини в 2022 году составил 0,242. Эксперты отметили, что подобные параметры ставят регион в один ряд со скандинавскими странами, известными своими эгалитарными обществами.

Этот показатель был достаточно стабильным за последнее десятилетие. То же касается нидерландскоязычного региона Бельгии — Фландрии, где показатели равенства доходов примерно одинаковы. Третий регион Бельгии — столица Брюссель имеет гораздо большее неравенство с индексом Джини 0,345.

В то же время, согласно IWEPS, риск бедности среди жителей Валлонии также остается стабильным. В 2022 году 13,4 % жили в условиях стойкой бедности. Это означает, что эти люди живут за чертой бедности, по крайней мере, два из последних трех лет.

В частности, уровень риска бедности, измеряющий долю населения, живущего в домохозяйстве с чистым доходом ниже порога бедности, составляет 17,8%.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+5
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
18 октября 2023, 18:41
#
Как я рад за Бельгийский регион Валлония!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает NordWind и 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами