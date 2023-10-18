Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон анонсировала грантовый вклад Еврокомиссии в Фонд поддержки энергетики Украины в размере более 50 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Еврокомиссия внесет в Фонд поддержки энергетики Украины грант более чем на 50 миллионов евро
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Она подчеркнула, что европейское сообщество должно быть готово к продолжению российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру грядущей зимы и приложить усилия для их минимизации.
«Министр энергетики Герман Галущенко также был с нами (на заседании Совета министров энергетики ЕС, — ред.), и я выразила непоколебимую поддержку
Она также призвала европейские государства продолжать взносы в Фонд поддержки энергетики Украины, которые позволят закупать оборудование, необходимое для восстановления поврежденных энергетических объектов.
В свою очередь министр Галущенко поблагодарил Симсон за поддержку и личные усилия, приложенные к созданию Фонда.
Напомним
Фонд поддержки энергетики Украины создан в апреле 2022 года Секретариатом Энергетического Сообщества по запросу Европейской Комиссии и по согласованию с Министерством энергетики Украины.
Фонд позволяет правительствам, международным финансовым организациям, а также частным донорам оказывать экстренную поддержку украинскому энергетическому сектору.
Фонд управляется Секретариатом Энергетического общества. Закупки производит независимый закупочный агент Tetra Tech ES, Inc. как исполнитель Проекта энергетической безопасности в Украине USAID по прозрачным и быстрым процедурам
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