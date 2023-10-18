JPMorgan посоветовал снизить долю акций в портфеле и купить золото

Обострение геополитической напряженности, вызванная конфликтом на Ближнем Востоке, станет негативным фактором для рисковых активов и отразится на экономической активности.

Прогноз JPMorgan по рынку акций будет оставаться осторожным, пока процентные ставки ФРС США остаются высокими, оценки компаний — завышенными, а геополитические риски — сохраняются, рассказал Коланович.

По мнению эксперта JPMorgan, рост акций не будет устойчивым в условиях сохранения высоких процентных ставок в течение длительного периода. Коланович посоветовал инвесторам выбирать золото для хеджирования усиливающихся геополитических рисков и ожидаемого падения доходности облигаций.

Что с ценами на золото

Цены золото на фоне выросли на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. В пятницу, 13 октября, фьючерсы на золото поднялись на 3,11%, что стало лучшим результатом в этом году.

В среду, 18 октября, декабрьские фьючерсы на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) торгуются на уровне $1951 за унцию. С начала военных действий между ХАМАС и Израилем стоимость золота выросла на 6%.

Фондовый рынок США может разочаровать инвесторов в ближайшие месяцы и в следующем году, поскольку оценки роста прибыли американских компаний, входящих в индекс S&P 500, слишком оптимистичны, полагает эксперт JPMorgan.

В 2024 году Марко Коланович не ожидает особых изменений на американском фондовом рынке, утверждая, что аналитики Уолл-стрит все еще слишком оптимистичны в отношении потенциала роста прибылей компаний. «Просрочки по потребительским кредитам и количество корпоративных банкротств начинают расти, и эта тенденция, вероятно, сохранится без снижения ставок», — сказал Коланович. А снижение процентных ставок в США маловероятно в краткосрочной перспективе, учитывая, что ФРС, по всей видимости, намерена сохранять ставки на высоком уровне в течение длительного периода.