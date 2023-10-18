ЕС утвердил правила обмена данными о налогах на криптовалюту

Криптокомпании в ЕС обязаны отчитываться об активах клиентов для совместного использования налоговыми органами. Требование вступит в силу через 20 дней после публикации в журнале Евросоюза. Об этом сообщает CoinDesk.

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Этому предшествовало одобрение правил обмена информацией о криптоактивах физических лиц министрами финансов экономического блока.

Инициатива возникла в прошлом году в попытке заблокировать использование иностранных сервисов и получила единодушную поддержку государств-членов ЕС. Ее реализуют в рамках разрабатываемой восьмой директивы об административном сотрудничестве (DAC8).

В мае СМИ распространили проект положения. Документ засвидетельствовал стремление властей охватить фискальным наблюдением широкий спектр цифровых активов, в частности стейблкоины, NFT, DeFi-токены, а также стейкинг.

Предполагается, что специальная комиссия составит реестр VASP до декабря 2025 года. Новые правила вступят в силу с 1 января 2026 года.

Положения дополняют законопроект о регулировании рынка криптоактивов (MiCA) и правила борьбы с отмыванием денег в рамках регулирования перевода средств (TFR).

«Директива улучшит способность государств-членов выявлять и бороться с налоговым мошенничеством, уклонением от их уплаты. Документ требует от всех базирующихся в ЕС VASP независимо от их размера сообщать о транзакциях от клиентов, проживающих в ЕС», — говорится в заявлении Еврокомиссии.