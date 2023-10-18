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18 октября 2023, 14:54 Читати українською

США ввели новые ограничения на экспорт чипов в Китай

Администрация президента США Джо Байдена объявила о введении новых ограничений на экспорт современных чипов в Китай, среди них и два чипа американской компании Nvidia, предназначенных для китайского рынка — A800 и H800. Об этом сообщает BBC.

Администрация президента США Джо Байдена объявила о введении новых ограничений на экспорт современных чипов в Китай, среди них и два чипа американской компании Nvidia, предназначенных для китайского рынка — A800 и H800.

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Новые ограничения

Ограничения были введены для предотвращения импорта полупроводников и оборудования для китайских военных нужд.

Акции производителей чипов в США упали, поскольку ограничения также ударили по Advanced Micro Devices и Intel.

Аналитики, на которых ссылается BBC, считают, что Nvidia пострадает больше всего, поскольку Китай составляет до 25% доходов от продажи чипов для центров обработки данных. Ограничения также неожиданно коснулись других производителей чипов.

Ассоциация полупроводниковой промышленности США выразила свое возмущение новыми ограничениями, считая их «слишком широкими». Там утверждают, что санкции могут навредить американской полупроводниковой экосистеме и не будут способствовать национальной безопасности.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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mantis05
mantis05
18 октября 2023, 15:34
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Будут покупать обходными путями и количество продаж не упадёт, но КНР будут платить больше
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