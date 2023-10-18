США ввели новые ограничения на экспорт чипов в Китай

Администрация президента США Джо Байдена объявила о введении новых ограничений на экспорт современных чипов в Китай, среди них и два чипа американской компании Nvidia, предназначенных для китайского рынка — A800 и H800. Об этом сообщает BBC.

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Новые ограничения

Ограничения были введены для предотвращения импорта полупроводников и оборудования для китайских военных нужд.

Акции производителей чипов в США упали, поскольку ограничения также ударили по Advanced Micro Devices и Intel.

Аналитики, на которых ссылается BBC, считают, что Nvidia пострадает больше всего, поскольку Китай составляет до 25% доходов от продажи чипов для центров обработки данных. Ограничения также неожиданно коснулись других производителей чипов.

Ассоциация полупроводниковой промышленности США выразила свое возмущение новыми ограничениями, считая их «слишком широкими». Там утверждают, что санкции могут навредить американской полупроводниковой экосистеме и не будут способствовать национальной безопасности.