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18 октября 2023, 14:13 Читати українською

СБУ передала в суд дело экспрезидента «Мотор Сичи» и арестовала его активы более чем на 12 миллиардов

Служба безопасности совместно с Офисом Генерального прокурора завершила расследование и передала в суд обвинительный акт в отношении экспрезидента АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева и директора Департамента внешнеторговой деятельности предприятия, подозреваемых в работе на агрессора. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Служба безопасности совместно с Офисом Генерального прокурора завершила расследование и передала в суд обвинительный акт в отношении экспрезидента АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева и директора Департамента внешнеторговой деятельности предприятия, подозреваемых в работе на агрессора.
Фото: slovoidilo.ua

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Арест имущества

Кроме того, в рамках уголовного производства наложен арест на все имущество обвиняемых на общую сумму более 12 млрд. в гривневом эквиваленте.

Речь идет о средствах, недвижимости, корпоративных правах обоих должностных лиц, а также их имуществе, которое они получили преступным путем и оформили на своих родственников за границей.

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Напомним

Оба злоумышленника были задержаны в октябре 2022 года. По данным следствия, руководство завода в Запорожье наладило транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей и запчастей к ним в страну-агрессор.

Чиновники действовали в сговоре с приближенными к кремлю представителями российской корпорации «Ростех», которая является одним из главных производителей вооружений для оккупационных группировок России.

Полученную продукцию захватчики использовали для производства и ремонта ударных вертолетов, массово применявшихся для полномасштабного вторжения в Украину.

Также установлено, что в апреле 2022 года эксглава«Мотор Сичи» намеренно заблокировал поставку вертолета для нужд Главного управления разведки Минобороны Украины.

Для этого эксглава предприятия дал указание своим подчиненным разобрать воздушное судно на детали и скрыть эксплуатационную документацию к нему.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности направили в суд обвинение на экспрезидента «Мотор Сичи» по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.

При этом его подчиненный — глава Департамента внешнеторговой деятельности предприятия — обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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