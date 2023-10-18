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18 октября 2023, 12:30 Читати українською

Коммерческие банки впервые, с начала войны, снизили ипотечные ставки

С начала широкомасштабного вторжения коммерческие банки впервые снизили ипотечные ставки, сократив их сразу на 3%. Об этом сообщила Елена Дмитриева, первый заместитель Председателя правления Глобус Банка.

С начала широкомасштабного вторжения коммерческие банки впервые снизили ипотечные ставки, сократив их сразу на 3%.
Фото: depositphotos

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Снижение ставок

По словам эксперта, снижение размера учетной ставки до 20% побуждает банки к развитию и улучшению условий широкого спектра кредитных и, в частности, ипотечных программ.

«Снижение учетной ставки стало толчком к активизации кредитования, в первую очередь, ипотеки, которая не может развиваться в условиях высоких процентных ставок», — отметила она.

По ее мнению, прежде всего ожидается оживление ипотечного кредитования именно на первичном рынке, который с начала полномасштабной агрессии практически замер. Особенно интересными для покупателей жилья будут общие ипотечные программы банков и девелоперов, по которым банк может предложить самые низкие процентные ставки:

  • программа со сроком погашения до 3 лет: в зависимости от первоначального взноса средние ставки составят от 7% до 12% годовых.

  • программа до 5 лет со средними ставками от 11% до 14% годовых;

  • ипотечная программа на 20 лет: 4% на первый год и 19% на последующие 19 лет.

По ее данным, за первое полугодие 2023 г. доля кредитов на первичном рынке в банковской системе составляет всего 1,1% от общего количества выданных ипотечных кредитов.

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Такие результаты обусловлены не только высокими ставками, но и общим понижением спроса на первичном рынке. Поэтому улучшение условий кредитования поспособствует увеличению спроса на строящуюся недвижимость.

«При благоприятных экономических, политических и военных условиях ожидается, что к концу года учетная ставка может снизиться до 18% годовых, а к концу 2024 года потенциально может сократиться до 15%. Иными словами, велика вероятность, что в дальнейшем размер ставок по ипотечным кредитам будет снижаться, что будет побуждать комбанки развивать собственные ипотечные программы. Соответственно количество граждан, которые смогут стать собственниками жилья, существенно возрастет», — подытожила Дмитриева.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Mr Bungle
Mr Bungle
18 октября 2023, 12:51
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Які банки кредитують?
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