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18 октября 2023, 12:01 Читати українською

В Украине начинает работу платежная система Etsy Payments

Онлайн-платформа Etsy объединяет более 90 миллионов покупателей со всего мира и специализируется на продаже handmade изделий, винтажных вещей, крафтовой продукции. Теперь свой платежный интерфейс Etsy запускается в Украине. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Онлайн-платформа Etsy объединяет более 90 миллионов покупателей со всего мира и специализируется на продаже handmade изделий, винтажных вещей, крафтовой продукции.
Фото: mezha.media

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«Раньше пользователи из Украины не могли открывать новые магазины на Etsy. С запуском Etsy Payments это меняется — украинцы могут официально открывать на платформе магазины, продавать товары людям из Америки, Европы, Азии и тому подобное», — отметил Федоров.

В Etsy Payments продавцы получат доступ к системе защиты Etsy Purchase Protection и специальную круглосуточную поддержку. Предприниматели также могут управлять всей финансовой информацией своего магазина.

«С самого начала полномасштабного вторжения компания поддерживает Украину. В марте 2022 года Etsy направил письмо всем своим покупателям с мануалом, как поддержать украинских продавцов», — заявил Федоров.

Источник: Минфин
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