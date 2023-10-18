«Зеленая» биткоин-ферма в Парагвае, Binance заблокировала аккаунты, связанные с ХАМАС: что нового на крипторынке

Binance заблокировала более 100 аккаунтов, связанных с ХАМАС

С 7 октября криптовалютная биржа Binance закрыла по требованию властей Израиля более 100 учетных записей, связанных с финансированием ХАМАС. Об этом сообщает Financial Times.

По данным источников издания, израильские правоохранители дополнительно запросили информацию о 200 аккаунтах, большинство из которых находятся на Binance.

Запрос поступил на фоне обнаруженных в соцсетях около 150 инициатив по сбору криптовалютных пожертвований организациям, связанным с ХАМАС.

Израиль отслеживал криптоаккаунты, подозреваемые в связях с финансированием терроризма, задолго до октябрьского нападения. Знакомый с процедурами соответствия сотрудник Binance рассказал, что масштаб запросов значительно вырос в последнее время.

«Каждый раз, когда ХАМАС публикует адрес для пожертвований, компания должна найти всех клиентов биржи, которые имели доступ к этому адресу», — добавил он.

В Binance подтвердили, что с лета «заблокировали небольшое количество» аккаунтов. Компания также добавила, что следует международно признанным санкционным правилам.

Компания-производитель ASIC-майнеров Bitmain уволила сотрудников, которые сообщили СМИ о задержках зарплаты

Китайская майнинговая фирма Bitmain уволила трех работников за «незаконную публикацию объявления компании о заработной плате». Об этом сообщает репортер Колин Ву со ссылкой на BlockBeats.

Журналист написал о четырех уволенных, однако издание заявило о трех. Согласно скриншоту уведомления, Bitmain «оставляет за собой право юридически преследовать всех причастных лиц».

8 октября в СМИ попала информация о том, что компания частично не выплатила зарплату сотрудникам за сентябрь из-за тяжелого финансового положения.

Компания сослалась на отрицательный денежный поток в течение месяца. Согласно заявлению Bitmain, к моменту публикации новости майнер уже погасил большую часть задолженности, и только некоторые сотрудники не получили выплаты полностью.

Цена EVER упала более чем на 20% после кражи токенов

Команда разработчиков блокчейна первого уровня Everscale на основе Telegram Open Network сообщила о краже «большого количества» токенов EVER.

В сети временно отключили кроссчейн-мост Octus Bridge.

Представители Everscale также заявили, что тесно сотрудничают с криптобиржами, на которых размещен EVER, для предотвращения дальнейшего оттока средств из экосистемы.

На фоне новости цена EVER за сутки упала на 21% — до $0,0258, согласно CoinGecko.

По данным DeFi Llama, общая стоимость заблокированных в протоколе средств составляет $2,35 млн. Показатель никак не отреагировал на инцидент, вероятно, из-за перекрытого моста.

Sazmining запустила «зеленую» биткоин-ферму в Парагвае

Американская майнинговая компания Sazmining открыла объект по добыче биткоина в Парагвае, работающий на 100% возобновляемой энергии. Об этом сообщает Decrypt.

Компания оказывает услуги хостинга, управляя оборудованием клиентов, взимая комиссию в размере 15% от дохода.

Дата-центр Sazmining в Парагвае использует избыточную электроэнергию, вырабатываемую ГЭС «Итайпу». Последняя генерирует мощность 14 ГВт, уступая только китайской «Три ущелья» с 22,5 ГВт.

Построенная совместно с Бразилией гидроэлектростанция является самым дорогим единичным объектом на Земле. Сооружение запущенного в 1984 году предприятия обошлось в $27 млрд, что на сегодня составляет $35,93 млрд с учетом инфляции.

Президент Sazmining Кент Халлибертон отметил, что из-за избыточной для небольшой страны генерации Парагвай продает с убытком электроэнергию на 5 ГВт своему партнеру по проекту — Бразилии. Майнинг биткоина позволяет государству получать доход от «Итайпу».

Согласно Sazmining, тариф для компании составляет $0,047 за кВт·ч — значительно ниже, чем ей доступно в США.