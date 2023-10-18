Экономика Китая растет, а США объявили о новых ограничениях на экспорт полупроводников: что нужно знать утром

Во вторник фондовые индексы США практически не изменились

S&P 500 и индекс Dow Jones завершили вчерашний день практически без изменений, а высокотехнологичный Nasdaq снизился на 0,3%.

Во вторник инвесторы в США проявляли сдержанный настрой на фоне очередного роста доходности американских гособлигаций, а также из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и палестинской военной группировкой ХАМАС.

Между тем сезон корпоративных отчетностей США в самом разгаре: по данным FactSet, 83% отчитавшихся компаний превзошли ожидания Уолл-стрит по прибыли, а около 70% превзошли прогнозы по выручке.

Рынки Азии демонстрируют смешанную динамику

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index снизился сегодня на 0,3%, японский Nikkei и южнокорейский Kospi прибавили 0,1%, сингапурский STI потерял примерно 0,5%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng упали на 0,6% и 0,1% соответственно.

Участники рынка с оптимизмом встретили более сильные экономические данные из Китая, но геополитическая обстановка в мире оказывала давление на рост фондовых рынков региона.

Экономический рост Китая оказался лучше ожиданий

По данным Национального бюро статистики Китая, в третьем квартале 2023 года экономический рост страны составил 4,9%.

При этом опрошенные Reuters экономисты ожидали роста ВВП Китая на уровне 4,6%.

Экономический рост Китая в третьем квартале оказался лучше прогнозов, усилив надежды на то, что вторая по величине экономика мира достигнет целевого показателя Пекина по росту ВВП на 5% в этом году или даже превысит его.

США объявили о новых ограничениях на экспорт чипов в Китай — акции американских чипмейкеров снижаются

Министерство торговли США объявило, что планирует ввести ограничения на продажу чипов в Китай, которые могут использоваться в технологиях искусственного интеллекта (ИИ).

По мнению экспертов, новый запрет повлияет на замедление роста рынка полупроводников для ИИ. Кроме этого, эксперты обеспокоены тем, что китайское правительство может принять ответные экономические меры против США и американских чипмейкеров.

На фоне новостей о введении новых ограничений на экспорт чипов в Китай по итогам вчерашней торговой сессии акции американских производителей полупроводников заметно снизились. Среди лидеров падения NVIDIA (-4,7%), Broadcom (-2%), Intel (-1,4%) и Marvell Technology (-1%).

Акции китайских застройщиков упали до самого низкого уровня с 2009 года

По данным Bloomberg Intelligence, акции китайских девелоперов сегодня снизились в среднем на 1,2%, достигнув самого низкого уровня за последние 14 лет.

Лидерами падения стали Times China Holdings (-12%) и China Evergrande Group (-3,5%).

Распродажа акций происходит в то время, когда Country Garden Holdings, бывший ведущий застройщик Китая, находится в нескольких часах от дефолта: срок выплаты процентов держателям долларовых облигаций компании почти подошел к концу.

Между тем последние данные по рынку недвижимости Китая показали, что продажи домов в стране за первые три квартала 2023 года упали на 3,2%, а инвестиции в отрасль — на 9,1%.

Эксперты отмечают, что продолжающийся спад инвестиций в недвижимость и ее продажи в Китае подчеркивают необходимость принятия более решительных правительственных мер для сдерживания беспрецедентного жилищного кризиса в стране.