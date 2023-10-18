За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 620 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 290 050 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 17 октября: 620 российских оккупантов, 1 самолет и 6 вертолетов
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Потери врага
- личного состава — около 290050 (+620) человек,
- танков — 4981 (+2) ед,
- боевых бронированных машин 9420 (+15) ед,
- артиллерийских систем — 6944 (+8) ед,
- РСЗО — 814 (+0) ед,
- средства ПВО — 547 (+0) ед,
- самолетов — 319 (+1) ед,
- вертолетов — 323 (+6) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5301 (+10),
- крылатые ракеты — 1534 (+1),
- корабли /катера — 20 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 9303 (+10) ед,
- специальная техника — 982 (+0).
Источник: Минфин
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