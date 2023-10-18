Предприниматели по программе «5-7-9%» получили льготных кредитов более чем на 152 миллиарда

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Доступные кредиты и гранты

«Один из ключевых векторов — это доступные кредиты и гранты. С начала полномасштабной войны по программе „5−7−9“ предприниматели получили более 39 тысяч льготных кредитов на сумму более 152 млрд грн. Половина кредитного портфеля идет в аграрный сектор, 25% — в торговлю, до 15% — в промышленность», — сказал Шмыгаль.

Он также напомнил о грантах в рамках программы «еРабота». От ее старта малому бизнесу и микробизнесу перечислено 1,7 млрд. грн. На создание садов и теплиц аграриям выделили 470,5 млн грн, перерабатывающим предприятиям — более 2 млрд грн.

«Каждый такой грант — это инвестиции в рабочие места, новые производства, в усиление наших экспортных возможностей», — подчеркнул глава правительства.

Напомним

С момента старта Государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков 73 949 кредитов на общую сумму 241,9 млрд грн, из которых 50 099 — от банков государственного сектора экономики на общую сумму 105, 8 млрд. гривен.