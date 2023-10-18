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18 октября 2023, 10:13 Читати українською

Предприниматели по программе «5-7-9%» получили льготных кредитов более чем на 152 миллиарда

Украинские предприниматели по программе «Доступные кредиты 5−7−9%» получили льготных кредитов более чем на 152 млрд грн. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на заседании правительства.

Украинские предприниматели по программе «Доступные кредиты 5−7-9%» получили льготных кредитов более чем на 152 млрд грн.
Фото:kmu.gov.ua

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Доступные кредиты и гранты

«Один из ключевых векторов — это доступные кредиты и гранты. С начала полномасштабной войны по программе „5−7−9“ предприниматели получили более 39 тысяч льготных кредитов на сумму более 152 млрд грн. Половина кредитного портфеля идет в аграрный сектор, 25% — в торговлю, до 15% — в промышленность», — сказал Шмыгаль.

Он также напомнил о грантах в рамках программы «еРабота». От ее старта малому бизнесу и микробизнесу перечислено 1,7 млрд. грн. На создание садов и теплиц аграриям выделили 470,5 млн грн, перерабатывающим предприятиям — более 2 млрд грн.

«Каждый такой грант — это инвестиции в рабочие места, новые производства, в усиление наших экспортных возможностей», — подчеркнул глава правительства.

Напомним

С момента старта Государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков 73 949 кредитов на общую сумму 241,9 млрд грн, из которых 50 099 — от банков государственного сектора экономики на общую сумму 105, 8 млрд. гривен.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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ESP3
ESP3
18 октября 2023, 11:18
#
Только ставку уже подняли до 13%, что даже выше, чем в западных странах считаются обычные кредиты, а не льготовые. Поддержка бизнеса блин. Еще гетьманцева послушаешь и не поймешь они специально хотят весь бизнес в Украине уничтожить
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