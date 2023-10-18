Украинский бизнес получил от международных партнеров более 4 млрд евро поддержки, программы которой утверждены в последние годы и являются действующими на сегодня. Около 60% поддержки — прямое финансирование через банковскую систему и напрямую компаниям реального сектора экономики. Об этом говорится в сообщении Министерства экономики.
Украинский бизнес получил от международных партнеров поддержки на 4 миллиарда евро (инфографика)
►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Сколько получил частный сектор
Частный сектор получил от международных финансовых организаций, агентств развития и доноров:
- 2,4 млрд евро — прямого финансирования;
- 1,3 млрд евро — для распределения кредитных рисков и гарантий;
- 272,8 млн евро — в виде грантов;
- 126,8 млн евро — в качестве донорской поддержки;
- 110 млн евро — в форме страхования военных рисков.
Из них в процессе реализации находятся проекты на 2,7 млрд евро, утверждены и подписаны лимиты — еще на 1,5 млрд евро.
Кто оказал наибольшую поддержку
Наибольшую поддержку украинскому бизнесу оказали:
- Европейский банк реконструкции и развития — 1,7 млрд евро;
- Европейский инвестиционный банк — 1,2 млрд евро;
- Международная финансовая корпорация (IFC) — 397,9 млн евро;
- Кредитное учреждение для восстановления (KfW — государственный банк правительства Германии) — 214,6 млн евро;
- Агентство США по международному развитию (USAID) — 182 млн евро.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Комментарии