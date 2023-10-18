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18 октября 2023, 9:36 Читати українською

Украинский бизнес получил от международных партнеров поддержки на 4 миллиарда евро (инфографика)

Украинский бизнес получил от международных партнеров более 4 млрд евро поддержки, программы которой утверждены в последние годы и являются действующими на сегодня. Около 60% поддержки — прямое финансирование через банковскую систему и напрямую компаниям реального сектора экономики. Об этом говорится в сообщении Министерства экономики.

Украинский бизнес получил от международных партнеров более 4 млрд евро поддержки, программы которой утверждены в последние годы и являются действующими на сегодня.
Фото: depositphotos

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Сколько получил частный сектор

Частный сектор получил от международных финансовых организаций, агентств развития и доноров:

  • 2,4 млрд евро — прямого финансирования;
  • 1,3 млрд евро — для распределения кредитных рисков и гарантий;
  • 272,8 млн евро — в виде грантов;
  • 126,8 млн евро — в качестве донорской поддержки;
  • 110 млн евро — в форме страхования военных рисков.

Из них в процессе реализации находятся проекты на 2,7 млрд евро, утверждены и подписаны лимиты — еще на 1,5 млрд евро.

Кто оказал наибольшую поддержку

Наибольшую поддержку украинскому бизнесу оказали:

  • Европейский банк реконструкции и развития — 1,7 млрд евро;
  • Европейский инвестиционный банк — 1,2 млрд евро;
  • Международная финансовая корпорация (IFC) — 397,9 млн евро;
  • Кредитное учреждение для восстановления (KfW — государственный банк правительства Германии) — 214,6 млн евро;
  • Агентство США по международному развитию (USAID) — 182 млн евро.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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