Украинский бизнес получил от международных партнеров поддержки на 4 миллиарда евро (инфографика)

Украинский бизнес получил от международных партнеров более 4 млрд евро поддержки, программы которой утверждены в последние годы и являются действующими на сегодня. Около 60% поддержки — прямое финансирование через банковскую систему и напрямую компаниям реального сектора экономики. Об этом говорится в сообщении Министерства экономики.