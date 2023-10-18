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18 октября 2023, 8:53 Читати українською

Бизнес ожидает, что обменный курс в следующие 12 месяцев не превысит 40 грн/долл

Ожидания уровня девальвации национальной валюты продолжили ослабляться. Об этом говорится в результатах опроса руководителей компаний в ІІІ квартале 2023 года.

Ожидания уровня девальвации национальной валюты продолжили ослабляться.
Фото: depositphotos.com

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Ожидание бизнеса

Согласно опросу, среднее значение обменного курса, которого респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 40.00 грн/долл. США (в предыдущем квартале — 40.43 грн/долл. США).

Более половины респондентов (56.5% по сравнению с 44.3% во ІІ квартале) ожидают, что обменный курс гривны в следующие 12 месяцев не превысит 40.00 грн/долл. США.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
AleksandrBank
AleksandrBank
18 октября 2023, 9:18
#
Те що не буде 40 через 12 міс, це вже гарний настрій бізнесу. Немає 42−45−50.
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+15
Qwerty1999
Qwerty1999
18 октября 2023, 9:55
#
Неужели все эти бизнесмены не читают Минфин и его валютный форум…

Им же чёрным по белому господин Perez de Cuellar неоднократно писал о курсе доллара США,
который просто должен быть «скоро по 50», хотя он недавно умерил свой аппетит
и написал что «курс зсунуть до 45−50» — ведь 45 всё-таки меньше 50.

Также рекомендовал бы таким бизнесменам прислушаться к пользователю Max55,
который намного лучше владеет ситуацией на валютном рынке, чем топ-менеджеры
НБУ и поэтому цитирую его текст полностью и дословно:
«Я ДАЖЕ НЕ СОМНЕВАЮСЬ, когда согласно меморандума с МВФ, уже летом 2023 года НБУ откажется от фиксированного курса, и USD перевалит за отметку может 40, а может и 42, а может и 44 (ВЕДЬ В БЮДЖЕТ 2023 ГОДА ЗАЛОЖЕН СРЕДНЕГОДОВОЙ КУРС 42,20)»

И конечно же бизнесмены должны взять во внимание финансовую информацию от эксперта валютного форума с никненймом uxui, который в октябре 2023 года убеждал, в том числе и меня, что «реальный курс на сегодня 70+».

P. S. Очень надеюсь, что топовые цитаты лучших всепропальщиков форума Минфина найдут отклик в сердцах и умах бизнесменов, которые верят в то «что обменный курс гривны в следующие 12 месяцев не превысит 40.00 грн/$»
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0
AleksandrBank
AleksandrBank
18 октября 2023, 11:38
#
Поки все норм, загроз немає.
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