Бизнес ожидает, что обменный курс в следующие 12 месяцев не превысит 40 грн/долл

Ожидания уровня девальвации национальной валюты продолжили ослабляться. Об этом говорится в результатах опроса руководителей компаний в ІІІ квартале 2023 года.

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Ожидание бизнеса

Согласно опросу, среднее значение обменного курса, которого респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 40.00 грн/долл. США (в предыдущем квартале — 40.43 грн/долл. США).

Более половины респондентов (56.5% по сравнению с 44.3% во ІІ квартале) ожидают, что обменный курс гривны в следующие 12 месяцев не превысит 40.00 грн/долл. США.