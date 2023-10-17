К закрытию межбанка курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро подешевел на 1 копейку в покупке и на 1 копейку в продаже.
Курс валют на вечер 17 октября: Доллар на межбанке потерял пять копеек
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Открытие 17 октября
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Закрытие 17 октября
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Изменения
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36,45/36,47
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36,40/36,42
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5 /5
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38,41/38,42
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38,40/38,41
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1/1
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,60−38,20 грн. Евро покупают за 40,00 грн, а продают за 40,63 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,13−38,20, евро — 40,40−40,60 грн.
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Источник: Минфин
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