В 2023 году пенсионные системы в большинстве стран мира испытывали стресс из-за старения населения, роста государственного долга и высокой инфляции. Об этом говорится в ежегодном глобальном пенсионном индексе Института Mercer CFA, пишет Bloomberg.
Пенсионный индекс за 2023 год: Где самые плохие и самые хорошие пенсии
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Что известно об индексе
В рейтинге 2023 исследовалось 47 стран.
Как утверждают эксперты Mercer, проблема, которая затронула практически все исследованные пенсионные системы в мире, заключается в том, что теперь пожилые люди должны заботиться о своем содержании даже после выхода на пенсию.
Где лучшая пенсия
Согласно ежегодному глобальному индексу, Нидерланды вернули себе звание лучшей в мире пенсионной системы.
Отмечается, что Нидерланды реформируют свою пенсионную программу из коллективной структуры на более индивидуальный подход. Однако, несмотря на изменение системы в этой стране, она все равно будет обеспечивать хорошие преимущества по сравнению с другими исследовавшимися странами.
Кроме того, самый высокий индекс получила пенсионная система Израиля. Исландия, которая в прошлом году была первой, заняла второе место, а Дания — третье. Австралия заняла 5 место, Великобритания — 10, США — 22.
Япония заняла 30-е место, а Китай — 35-е место.
При этом в отчете выделено несколько азиатских систем, включая Китай, Корею, Сингапур и Японию, которые провели реформы, чтобы улучшить свои показатели за последние пять лет.
Также в отчете Mercer отмечается, что падение уровня рождаемости вызвало давление на экономику нескольких стран и пенсионные системы в долгосрочной перспективе. Это, например, негативно отразилось на пенсионных показателях таких стран, как Италия и Испания.
Где самая плохая пенсия
Последнюю 47-ю строчку рейтинга заняла пенсионная система Аргентины.
Украина в рейтинге 2023 года не исследовалась.
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