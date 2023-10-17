Расходы общего фонда госбюджета в сентябре составили 230 миллиардов

За январь-сентябрь 2023 общая сумма кассовых расходов фонда госбюджета составляет 2,11 трлн грн. В частности, в сентябре расходы сократились до 230 млрд грн по сравнению с 248,4 млрд грн в августе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Расходы

В структуре расходов больше всего направлено на оплату труда с начислениями — 880 млрд грн (в сентябре — 111,5 млрд грн) или 41,6% от общего объема расходов. В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 681,5 млрд грн.

Кроме того, на оплату использования товаров и услуг с начала года потратили 511,8 млрд грн (в сентябре — 47 млрд грн) или 24,2% от общего объема расходов. В частности:

343,8 млрд грн — для поддержки ВСУ. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты, топлива и продовольствия;

102,1 млрд грн — перечислено Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

На социальное обеспечение населения (выплату пенсий, пособий, стипендий) направили 386,4 млрд грн (в сентябре — 39,9 млрд грн) или 18,2% от общего объема расходов.

На обслуживание государственного долга направили 172,2 млрд грн (в сентябре — 12,5 млрд грн) или 8,1% от общего объема.

Еще 112,4 млрд грн (в сентябре — 12,1 млрд грн) или 5,3% от общего объема направили на трансферты местным бюджетам.